New York: calo per American Express
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il famoso gruppo delle carte di credito, che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che American Express mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,24%, rispetto a -0,39% dell'indice americano).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo delle carte di credito. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 344,8 USD. Primo supporto visto a 335,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 331,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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