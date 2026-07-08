New York: calo per American Express

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il famoso gruppo delle carte di credito , che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che American Express mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,24%, rispetto a -0,39% dell' indice americano ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo delle carte di credito . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 344,8 USD. Primo supporto visto a 335,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 331,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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