OPS eCom, al vaglio misure alternative di risoluzione della crisi

(Teleborsa) - OPS eCom
(ex Giglio Group), ad integrazione di quanto pubblicato ieri 30 giugno
, sta vagliando, anche tramite i propri consulenti, una serie di misure alternative di risoluzione della crisi
, tra le quali l’eventuale deposito di una domanda prenotativa di concordato ex art 44 del Codice della Crisi d'impresa.
Il CdA, già convocato per il 3 luglio prossimo
, - si legge in una nota - sarà chiamato deliberare in merito, pur non escludendo ulteriori soluzioni alternative, con l’obiettivo di individuare lo strumento che permetta di realizzare la massima soddisfazione del ceto creditorio salvaguardando, ove possibile, la prosecuzione dell’attività di impresa della società.
Ieri la società ha reso noto che, sulla base delle evidenze emerse dalle attività svolte dai propri organi sociali con l'assistenza dei propri consulenti, non risultano sussistere le condizioni per portare a termine con successo la composizione negoziata della crisi di impresa
(CNC).
Sul lato creditori, la società ha proceduto siglando una serie di accordi preliminari mentre per quanto riguarda il POC l'andamento negativo della quotazione e i bassi volumi hanno reso di fatto impraticabile
lo strumento sia in termini di tempistica che di ammontare di tranche emettibili. Questo ha reso difficile, se non impossibile, la formalizzazione degli accordi già raggiunti e la gestione degli altri creditori all'interno della CNC.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)