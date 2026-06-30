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Borsa, azioni OPS ECOM sospese in attesa di nota
Finanza
30 giugno 2026 - 12.11
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(Teleborsa) -
Borsa Italiana
comunica che le azioni
OPS ECOM
(Isin IT0005122400) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo si apprende dalla sezione comunicati urgenti.
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