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Borsa, azioni OPS ECOM sospese in attesa di nota

Finanza
Borsa, azioni OPS ECOM sospese in attesa di nota
(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che le azioni OPS ECOM (Isin IT0005122400) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo si apprende dalla sezione comunicati urgenti.
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