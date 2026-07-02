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Parigi: positiva la giornata per Carrefour

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Carrefour
(Teleborsa) - Bene il colosso della grande distribuzione, con un rialzo del 3,44%.

Il movimento di Carrefour, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,4. Il peggioramento del colosso retail è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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