Parigi: rosso per Thales

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che sta segnando un calo del 2,15%.



L'andamento di Thales nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Thales mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 220,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 227,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 217,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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