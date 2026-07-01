Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' Istituto con sede a Venezia , con una variazione percentuale dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Banca Ifis rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della banca tricolore mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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