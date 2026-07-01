Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che tratta in utile del 3,29% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Sesa ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 94,05 Euro. Primo supporto individuato a 90,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 97,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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