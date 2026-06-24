Piazza Affari: giornata depressa per Sesa

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , in flessione del 2,13% sui valori precedenti.



L'andamento di Sesa nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Sesa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 88,58 Euro con area di resistenza individuata a quota 91,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 87,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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