Prysmian, con La Farga rame 100% riciclato nel progetto Eastern Green Link 2

(Teleborsa) - Prysmian , insieme a La Farga Yourcoppersolutions, stabilisce un nuovo benchmark di sostenibilità utilizzando il rame La Farga Genius 100% riciclato in una connessione in cavo sottomarino ad alta tensione.



Eastern Green Link 2 (EGL2) - riporta un comunicato - è il progetto di trasmissione elettrica in fase di realizzazione più grande del Regno Unito. L’interconnessione trasporta energia elettrica sufficiente ad alimentare due milioni di abitazioni tra Peterhead, nella Scozia nordorientale, e Drax, nello Yorkshire del nord, Inghilterra, lungo un percorso di 505km, con una capacità di trasmissione elevata di energia pari a 2GW. EGL2 è una joint venture tra SSEN Transmission e National Grid Electricity Transmission.



In particolare, Prysmian utilizzerà circa 10.000 tonnellate di rame riciclato La Farga Genius. Si stima che questo progetto consentirà di evitare l'emissione di circa 56.675 tonnellate di CO2eq durante la sua realizzazione, rispetto all’utilizzo del rame convenzionale. Ciò equivale a togliere dalla circolazione per un anno circa 39.900 auto di medio livello del Regno Unito, oppure alle emissioni annuali di 17.700 abitazioni nell’East Riding of Yorkshire. Si stima che questo approccio consentirà una riduzione del 13% dell’impronta carbonica complessiva delle attività di competenza di Prysmian nell’ambito del progetto, offrendo un contributo concreto alla riduzione delle emissioni nelle infrastrutture energetiche su larga scala.

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