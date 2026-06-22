Prysmian, notice to proceed per interconnessione elettrica Italia-Tunisia: progetto da 460 milioni di euro

(Teleborsa) - Prysmian ha ricevuto da Terna e dall'operatore tunisino STEG la notice to proceed per la costruzione dell'interconnessione elettrica sottomarina tra Italia e Tunisia, il progetto ELMED. Il contratto, aggiudicato a settembre 2025, ha un valore di circa 460 milioni di euro e sarà incluso nel backlog di progetti della società.



"Siamo pronti a trasformare questo ambizioso progetto in realtà –, ha dichiarato Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian –. Facendo leva sugli asset italiani, tra i quali Arco Felice, il nostro stabilimento per la produzione di cavi sottomarini vicino a Napoli, il nostro sistema avanzato di monitoraggio degli asset con sede a Palermo e il know-how italiano delle nostre installazioni, supportato dalle nostre navi all'avanguardia per l'installazione di cavi sottomarini, porteremo l'energia rinnovabile pulita generata in Tunisia nel mix energetico italiano ed europeo".



Il manager ha sottolineato la doppia valenza strategica del progetto: "Questo contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, mentre la Tunisia beneficerà in modo significativo dell'accesso diretto alla rete elettrica europea, ottenendo la connessione stabile necessaria a sostenere la crescita economica del Paese".

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