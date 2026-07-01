Search Fund, accelera ecosistema italiano nel 2026

cosa emerge dalla seconda edizione della ricerca dell’Osservatorio sui Search Fund in Italia della School of Management del Politecnico di Milano

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2026 l’ecosistema italiano dei Search Fund mostra una forte accelerazione: al 30 giugno 2026 sono 52 i Search Fund lanciati in Italia, rispetto ai 38 mappati a fine 2025. Di questi, 30 sono in fase di ricerca attiva di un target, 15 hanno già completato un’acquisizione e 2 hanno realizzato un’exit, mentre si contano 5 iniziative terminate senza acquisizione, che portano il success rate della ricerca al 77% in linea con il benchmark internazionale. Lo evidenzia la seconda edizione della ricerca dell’Osservatorio sui Search Fund in Italia della School of Management del Politecnico di Milano, presentata in Borsa Italiana durante l’evento “Search Fund, una nuova via all'imprenditorialità per le PMI”, che ha messo a confronto i principali protagonisti del settore, tra cui Cassa Depositi e Prestiti (CDP).







La ricerca è realizzata dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Eureka! Venture SGR, società di investimento specializzata in fondi di investimento alternativi in Venture Capital e Private Equity che gestisce il primo fondo istituzionale dedicato ad investimenti in Search Fund ed ELITE, l’ecosistema di Borsa Italiana – Gruppo Euronext che supporta le imprese nei loro percorsi di crescita e le aiuta ad accedere ai mercati dei capitali pubblici e privati.







In parallelo alle attività di ricerca dell’Osservatorio, POLIMI Graduate School of Management ha rafforzato il proprio ruolo di Business School pioniera in Italia nella formazione su Search Fund e sull’Entrepreneurship through Acquisition, con l’avvio già nel 2025 dei primi percorsi formativi finalizzati a formare manager e professionisti capaci di acquisire, guidare e far crescere PMI italiane, contribuendo alla costruzione di un ecosistema nazionale sempre più solido.







“A un anno dall’evento di lancio dell’Osservatorio, possiamo dire che in Italia non stiamo più parlando solo di un modello emergente, ma del consolidamento di un vero ecosistema”, dichiara Andrea Rangone, Professore di Entrepreneurship and Digital Business Innovation al Politecnico di Milano. “La crescita del numero di Search Fund lanciati, l’aumento delle acquisizioni concluse, la presenza di investitori specializzati e l’avvio di percorsi formativi dedicati mostrano che attorno all’Entrepreneurship through Acquisition si sta costruendo una filiera sempre più solida. È un’evoluzione importante per un Paese come l’Italia, caratterizzato da migliaia di PMI eccellenti che nei prossimi anni dovranno affrontare sfide decisive di ricambio generazionale, managerializzazione e crescita dimensionale. I Search Fund possono contribuire a trasformare queste sfide in opportunità, formando una nuova generazione di imprenditori capaci di acquisire, guidare e far crescere imprese ad alto potenziale”.







“La prima metà del 2026 segna un passaggio importante per il mercato italiano dei Search Fund: la crescita del numero di iniziative e l’interesse crescente da parte di investitori istituzionali, quali ad esempio le fondazioni bancarie, mostrano che il modello sta iniziando a essere riconosciuto come una leva concreta per accompagnare il ricambio imprenditoriale e la crescita delle PMI italiane”, dichiara Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di Eureka! Venture SGR. “Come Eureka! Venture SGR abbiamo scelto di contribuire attivamente a questo percorso, investendo su manager con forte potenziale imprenditoriale e costruendo, insieme a partner e investitori, una piattaforma capace di sostenere Searcher e imprese in tutte le fasi del percorso. La sfida ora è continuare ad allargare l’ecosistema, rafforzando la collaborazione tra capitali, competenze, Business School, imprenditori e territori, affinché i Search Fund possano diventare una componente stabile del mercato italiano del capitale per la crescita”.







Marta Testi, CEO di ELITE, Gruppo Euronext, ha dichiarato: “In ELITE supportiamo le aziende nel loro percorso di crescita mettendo a loro disposizione capitale, competenze e relazioni. L’ecosistema dei Search Fund rappresenta una risposta sempre più concreta e strategica a una delle sfide più rilevanti per il tessuto industriale italiano: garantire la continuità aziendale. È proprio da questo obiettivo comune che nasce in modo naturale la partnership con Eureka! e la School of Management del Politecnico di Milano. Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire in modo concreto a sostenere una nuova generazione di imprenditori e a rafforzare la competitività del sistema economico italiano nel lungo periodo.”







Secondo Andrea Nuzzi, Direttore Business di CDP “L'accelerazione nello sviluppo dell’ecosistema dei Search Fund conferma il crescente ruolo di questo modello nel sostenere il rafforzamento del tessuto imprenditoriale del Paese. Il coinvolgimento di investitori istituzionali e la crescente qualità delle iniziative rappresentano infatti segnali importanti di maturazione del mercato. In questo scenario, Cassa Depositi e Prestiti intende contribuire attivamente allo sviluppo di tale segmento adottando una strategia di supporto alle imprese - in particolare le PMI - basata su elementi quali il sostegno ad acquisizioni e passaggi generazionali e l'accesso a forme alternative di finanza e strumenti di accompagnamento non finanziario e di managerializzazione".

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