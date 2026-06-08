Milano 9:38
49.845 -0,10%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:38
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24.536 -0,90%

Giappone, PIL (QoQ) nel primo trimestre

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Giappone, PIL (QoQ) nel primo trimestre
Giappone, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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