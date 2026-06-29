UE: nel 2025 aumenta l'offerta di gas e rinnovabili, giù petrolio e carbone

(Teleborsa) - Nel 2025 l'offerta di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione europea è aumentata rispetto al 2024, mentre quella di carbone e prodotti petroliferi è diminuita, secondo un report dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).



L'offerta di gas naturale nell'UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, dopo il forte calo del 2023. Nel 2025, è aumentata del 2,3% rispetto al 2024, raggiungendo circa 13,1 milioni di terajoule (TJ). L'offerta di energie rinnovabili è cresciuta dell'1,4% rispetto al 2024, arrivando a 11,5 milioni di TJ, nonostante un calo sostanziale dell'energia idroelettrica, principale causa della lieve diminuzione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Anche l'offerta di energia nucleare è aumentata, seppur più modestamente, dello 0,2%, raggiungendo i 650.648 gigawattora (GWh).



Al contrario, l'offerta di carbone ha continuato a diminuire. L'offerta di lignite è diminuita del 7,7%, attestandosi a 184.741 mila tonnellate, mentre quella di carbone fossile è calata del 3,2%, raggiungendo le 107.072 mila tonnellate. Entrambi i dati rappresentano i valori più bassi registrati dall'inizio della serie storica nel 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, l'offerta totale è stata di 448.656 mila tonnellate, con un calo del 2,8% rispetto al 2023.



Nel 2025, le energie rinnovabili hanno continuato a rappresentare la principale fonte di energia elettrica nell'UE, contribuendo al 47,2% della produzione totale di elettricità. Le fonti rinnovabili hanno generato 1,33 milioni di GWh, registrando una lieve diminuzione dello 0,5% rispetto al 2024. Al contrario, l'energia elettrica prodotta da combustibili fossili è aumentata del 3,2% rispetto all'anno precedente, contribuendo con 0,83 milioni di GWh, pari al 29,6% della produzione totale di energia elettrica. Le centrali nucleari hanno prodotto 0,65 milioni di GWh, pari al 23,2% della produzione di elettricità dell'UE, registrando un aumento dello 0,2% rispetto al 2024.

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