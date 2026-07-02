Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Giornata poco mossa per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata dell'1 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8546 con prima area di resistenza vista a 0,8608. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8526.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)