Milano 9:25
51.850 +0,48%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:25
10.491 +0,12%
25.101 +0,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

La giornata dell'1 luglio chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.514,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.463,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.445,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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