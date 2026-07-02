Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Milano, che in chiusura evidenzia un -0,15%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 52.490 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 50.897 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del FTSE MIB è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 52.490.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)