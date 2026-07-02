Applied Materials scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 640,5 USD. Primo supporto visto a 579,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 557,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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