myPOS e Bancomat avviano partnership per i pagamenti verso le PMI

(Teleborsa) - Un altro importante passo verso la semplificazione dei pagamenti a favore delle PMI. myPOS, principale piattaforma europea di pagamenti al servizio di 350.000 piccole imprese in più di 30 mercati in Europa, ha siglato una partnership con Bancomat, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, per abilitare l'operatività ai propri clienti in tutta Italia.



Grazie all’accordo, tutti gli esercenti dotati di dispositivo myPOS potranno accettare pagamenti sul circuito Bancomat e prossimamente negli store online con Bancomat Pay in modo semplice e sicuro.



La partnership riflette un impegno condiviso: offrire alle PMI italiane un’esperienza di pagamento moderna, affidabile ed uniforme attraverso tutti i principali metodi di pagamento disponibili. Per questo motivo Bancomat, forte della sua ampia base clienti, rappresenta un tassello fondamentale in questa strategia.



Il rollout è previsto per questa estate e sarà reso disponibile sia ai nuovi clienti myPOS sia a quelli già attivi in Italia.

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