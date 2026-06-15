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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dell'1,40%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.219,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dell'1,40%)
Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dell'1,40%, dopo aver esordito a 52.219,36.
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