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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dell'1,40%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.219,36 punti
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15 giugno 2026 - 09.02
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Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dell'1,40%, dopo aver esordito a 52.219,36.
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