Borse europee senza direzione. Amplifon corre a Piazza Affari

Attesa per i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, dopo le vendite che hanno

colpito le borse asiatiche in scia alla chiusura nuovamente negativa del Nasdaq, la vigilia, penalizzato dal sell-off sui titoli tech e legati all'IA. Gli investitori restano in attesa dei dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti, in arrivo oggi pomeriggio, mentre valutano le nuove dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, secondo cui le aspettative sull'inflazione si sono attenuate, riducendo così le speranze di un taglio dei tassi. Sullo sfondo restano le incertezze legate ai colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran.



Sul mercato valutario, poco mosso l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,139. L' Oro continua gli scambi a 4.070,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,98%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,58 dollari per barile.



Lieve peggioramento dello spread , che sale a +78 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,67%.



Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra che passa di mano sulla parità. Bilancio positivo per Parigi , che vanta un progresso dello 0,34%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 54.328 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Amplifon , con un importante progresso del 4,47%.



Ben impostata Inwit , che mostra un incremento del 2,06%.



Sostanzialmente tonico Leonardo , che registra una plusvalenza dell'1,20%.



Guadagno moderato per Unicredit , che avanza dello 0,94%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian , che continua la seduta con -2,90%.



Sottotono STMicroelectronics che mostra una limatura dell'1,20%.



Deludente Tenaris , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Nexi , che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tamburi (+3,89%), Italmobiliare (+2,33%), D'Amico (+2,20%) e Reply (+1,81%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe , che ottiene -3,47%.



Sotto pressione Fiera Milano , con un forte ribasso dell'1,94%.



Soffre LU-VE Group , che evidenzia una perdita dell'1,61%.

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