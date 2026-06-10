Apertura positiva per l'Europa guidata da Milano

(Teleborsa) - Apertura positiva per l'Europa con Piazza Affari che sovraperforma il resto del Vecchio Continente.



A Milano continua a dominare la scena il risiko bancario mentre cresce già l'attesa per gli annunci della BCE di domani pomeriggio.



Rimane monitorato anche il fronte geopolitico con gli investitori che sperano in un accordo a breve tra Usa e Iran nonostante gli attacchi incrociati in Medio Oriente avvenuti nella notte.



Dall'agenda macro, attesi stamane i dati sulla produzione industriale italiana, e, nel pomeriggio, oltreoceano, le richieste mutui e i prezzi al consumo.



Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 50.538 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 53.183 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,26%).



L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'Oro è in calo (-1,31%) e si attesta su 4.206,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 88,2 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,07%), Nexi (+1,41%), Ferrari (+1,05%) e Unicredit (+1,03%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit , che continua la seduta con -0,60%.



Fiacca Italgas , che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.



Discesa modesta per Snam , che cede un piccolo -0,54%.



Pensosa Saipem , con un calo frazionale dello 0,54%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+2,19%), MARR (+1,76%), Safilo (+1,64%) e Philogen (+1,61%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos , che ottiene -1,45%.



Tentenna Reply , con un modesto ribasso dello 0,78%.



Giornata fiacca per Tamburi , che segna un calo dello 0,65%.



Piccola perdita per Webuild , che scambia con un -0,51%.





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