Milano 12:25
52.148 +1,05%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 12:25
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Italia, Tasso disoccupazione in maggio

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Italia, Tasso disoccupazione in maggio
Italia, Tasso disoccupazione in maggio pari a +5%, in calo rispetto al precedente +5,1% (la previsione era +5,1%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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