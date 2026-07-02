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/ Italia, Tasso disoccupazione in maggio
Italia, Tasso disoccupazione in maggio
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02 luglio 2026 - 10.10
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Tasso disoccupazione in maggio pari a +5%
, in calo rispetto al precedente +5,1% (la previsione era +5,1%).
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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