Usa, dati sul lavoro più deboli delle attese: a giugno +57 mila occupati, disoccupazione in flessione al 4,2%

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese i posti di lavoro in USA a giugno. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è in lievissimo calo al 4,2%, sotto il consensus.



Sono aumentate di 57 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a maggio erano state aumentate di 129 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 172 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è di molto peggiore del consensus che indicava una crescita di 114 mila di posti di lavoro.



Peggio delle attese anche il settore privato, essendo stati creati 49 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 110 mila), dopo l'aumento di circa 97 mila unità registrata a maggio (rivisto da 120 mila).



Gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati come da attese di 3 mila unità, e si confrontano con il calo di 2 mila del mese precedente (rivisto da +7mila).



Le retribuzioni medie orarie per i posti di lavoro nei settori non agricoli registrano un incremento del 3,5% su anno a 37,64 dollari (+0,3% su mese), che risulta in linea con quanto atteso ma superiore al 3,4% del mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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