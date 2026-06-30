Germania, disoccupazione di giugno stabile, come atteso, al 6,3%
(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a giugno 2026. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto fermo al 6,3%, in linea con le attese degli analisti.
Parallelamente, c'è stato un calo di mille unità nei disoccupati, rispetto a un aumento di 7mila stimato dal consensus dopo i -12mila disoccupati rilevati a maggio.
Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,936 milioni dai 2,95 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si attesta a 2,984 milioni da 2,987 milioni precedenti.
```