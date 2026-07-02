Milano 12:29
52.119 +1,00%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:29
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Francoforte 12:29
25.205 +0,66%

Tasso disoccupazione Unione Europea in maggio

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Tasso disoccupazione Unione Europea in maggio
Unione Europea, Tasso disoccupazione in maggio pari a +6,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,3%).
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