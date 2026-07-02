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/ Tasso disoccupazione Unione Europea in maggio
Tasso disoccupazione Unione Europea in maggio
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02 luglio 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Tasso disoccupazione in maggio pari a +6,2%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,3%).
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