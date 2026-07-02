Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' operatore postale tedesco , in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,66%, rispetto a +2,2% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di breve periodo della società con sede a Bonn mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 54,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 56,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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