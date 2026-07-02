Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con una variazione percentuale del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Volkswagen AG Pref, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,87 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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