Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con una variazione percentuale del 2,26%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Volkswagen AG Pref , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,87 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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