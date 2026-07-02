Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la prima banca tedesca come assets , che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 30,72 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 30,15. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 29,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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