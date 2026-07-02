Francoforte: seduta difficile per Aixtron
(Teleborsa) - Pressione su Aixtron, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,30%.
Lo scenario su base settimanale di Aixtron rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Aixtron suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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