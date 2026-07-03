Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.
L'andamento di Aixtron nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Aixtron mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 48,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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