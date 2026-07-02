Istat, disoccupazione in lieve calo a maggio al 5%, ma aumentano gli inattivi

Occupazione su base annua cresce grazie a dipendenti permanenti e autonomi

(Teleborsa) - Secondo l'ultima stima flash fornita dall'Istat, l'istituto italiano di statistica, a maggio 2026, su base mensile, la diminuzione degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi.



In dettaglio, il calo degli occupati (-0,1%, pari a -22mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d’età ad eccezione di chi ha almeno 50 anni; in questa classe di età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63,0% (-0,1 punti).



Il calo delle persone in cerca di lavoro (-1,7%, pari a -22mila unità) si osserva per le donne, i 15-24enni e coloro che hanno almeno 50 anni; tra i 25-34enni e i 35-49enni il numero di disoccupati è in crescita, mentre tra gli uomini è sostanzialmente stabile. Il tasso di disoccupazione scende al 5,0% (-0,1 punti), quello giovanile al 15,1% (-1,3 punti).



La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%, pari a +59mila unità) riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d’età, salvo quella dei 25-34enni, tra i quali si registra un calo. Il tasso di inattività sale al 33,6% (+0,2 punti).



Confrontando il trimestre marzo-maggio 2026 con quello precedente (dicembre 2025-febbraio 2026) si registra un aumento di 119mila occupati (+0,5%). Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,0%, pari a -68mila unità) e gli inattivi di 15-64 anni (-0,3%, pari a -38mila unità).



A maggio 2026, la crescita del numero di occupati rispetto a maggio 2025 (+0,9%, +228mila unità) riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte del calo tra i 15-24enni e i 35-49enni. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,4 punti.



Sempre su base tendenziale, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-23,8%, pari a -399mila unità) e sale quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,5%, pari a +190mila unità).

Condividi

```