Mercato immobiliare, nel II trimestre prezzi delle case usate in crescita del 4,1% su base annua

Il report di idealista.

(Teleborsa) - I prezzi delle abitazioni usate in Italia continuano a salire, secondo l'ultimo report del portale immobiliare idealista. Nel secondo trimestre 2026 i valori sono cresciuti dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, portando la media nazionale a 1.903 euro al metro quadro, con un incremento annuo del 4,1%. Il rincaro ha interessato 14 regioni su 20, con Friuli-Venezia Giulia (+2,9%), Veneto (+1,6%) e Lombardia (+1,5%) in testa.



"Il secondo trimestre 2026 conferma la crescita dei prezzi delle case usate in Italia, in un mercato sostenuto da una domanda che resta solida e da uno stock in costante e progressiva contrazione", ha commentato Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio Studi di idealista. "I principali mercati riflettono questa tendenza, con un aumento generalizzato dei valori. Fa eccezione Milano, dove i segnali di raffreddamento iniziano a riflettersi sui prezzi - una dinamica che, complice anche il recente rialzo dei tassi deciso dalla BCE, nei prossimi mesi potrebbe estendersi ad altre piazze", ha aggiunto.



Tra i capoluoghi, il 64% ha registrato un aumento dei prezzi: le performance migliori si osservano a Nuoro (+6,9%), Crotone (+5,3%), Lodi (+4,6%) e Verona (+3,9%). Tra i grandi centri crescono Torino (+3,7%), Palermo (+2,3%), Roma (+1,8%), Bari (+1,6%), Genova (+1,5%), Venezia (+1,2%) e Napoli (+1,1%). In calo Milano (-0,5%) e Cagliari (-1,1%), mentre i ribassi più consistenti si registrano a Barletta (-4,1%), Campobasso (-4%) e Ascoli Piceno (-3,5%).



Sui valori assoluti, Milano resta il capoluogo più costoso con 5.165 euro/m², seguita da Venezia (4.958 euro/m²), Bolzano (4.793 euro/m²) e Firenze (4.623 euro/m²). Roma si colloca al sesto posto con 3.429 euro/m², dopo Bologna (3.720 euro/m²). Le città più economiche sono Caltanissetta (655 euro/m²), Ragusa (735 euro/m²) e Biella (772 euro/m²).



A livello provinciale prevalgono i rialzi nel 58% delle aree, guidate da Verona (+7%), Vercelli (+4,3%) e Oristano (+3,9%); flessioni più marcate a Belluno (-8,9%), Sondrio (-5%) e Aosta (-4,3%). A livello regionale, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più cara (3.281 euro/m²), seguita da Liguria (2.549 euro/m²), Toscana (2.464 euro/m²) e Valle d'Aosta (2.420 euro/m²). Le regioni più accessibili restano Molise (900 euro/m²) e Calabria (922 euro/m²), le uniche sotto la soglia dei 1.000 euro/m². Il calo più marcato a livello regionale si registra in Valle d'Aosta (-4,3%), seguita da Molise (-1,2%).

Condividi

```