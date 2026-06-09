USA, vendita di case esistenti a maggio +3,2%: sopra stime

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a maggio un incremento del 3,2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +0,7% riportato ad aprile.



Sono state vendute 4,17 milioni di abitazioni rispetto ai 4,04 milioni di aprile e rispetto alle 4,07 milioni attese.



Su base annua, le vendite sono cresciute del 3,2%.

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