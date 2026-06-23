Seduta pesante per Stellantis, pesano dati delle immatricolazioni

(Teleborsa) - In forte ribasso la seduta di Stellantis
, su cui pesano anche i dati sulle immatricolazioni
a maggio
in Europa che, sottolinea Equita nel suo daily, hanno sottoperformato leggermente il mercato
(+3,6% su base annua) anche includendo Leapmotor
(+2,5% su base annua a 175mila unità, con Leapmotor; -2,3% su base annua a 165mila veicoli senza Leapmotor).
Gli analisti hanno aggiunto che il dato è "inferiore alla guidance di crescita del fatturato 2026 di gruppo", che indica una “crescita mid single digit”, precisando che l'azienda "in Europa deve anche scontare un effetto prezzi negativo (confermato dal management anche durante il CMD, dopo che nel 1Q ha registrato -3% su base annua)".