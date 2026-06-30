USA, indice S&P Case-Shiller su prezzi case di aprile accelera a +1,1% annuo

(Teleborsa) - L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, ad aprile, un incremento su base annua dell'1,1% rispetto al +0,9% del mese precedente (rivisto da +0,8%) e atteso dal consensus.



Su base mensile si registra un incremento dell'1,0% contro il +1,1% di marzo (rivisto da +1%). L'indice destagionalizzato, invece, è risultato invariato, rispetto al -0,2% del mese precedente.



(Foto: © Alexander Raths / 123RF)

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