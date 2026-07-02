Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con un rialzo del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,44%, rispetto a +0,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario tecnico di Technogym mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,71. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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