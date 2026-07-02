Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , con un rialzo del 2,03%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,44%, rispetto a +0,61% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario tecnico di Technogym mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,71. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```