Togni (Presidente ANEV): “L’eolico offshore è una scelta strategica”





(Teleborsa) - “Siamo giunti alla 4° edizione del Summit dell’eolico offshore nazionale, organizzato come ogni anno da ANEV – ha detto il Presidente di ANEV,a margine del-. Occorre fare il punto sulla situazione della tecnologia, della normativa e del quadro regolatorio che deve consentire a questa innovazione di partire per realizzare obiettivi settoriali molto importanti”. Le ragioni per lo sviluppo dell’eolico offshore sono di natura strategica.“Ricordiamo che l’energia del vento riduce le emissioni climalteranti e, insieme a questo, la necessità di importazione di fonti fossili dall’estero – ha spiegato il Presidente Togni -. Inoltre, può far nascere una filiera industriale che, in particolare sulle applicazioni flottanti, può consentire al nostro paese di diventare leader nel mondo di questa tecnologia. Nel corso del nostro summit avremo modo di approfondire con il Ministero e con agli altri stakeholder le proposte che ANEV ha presentato al MASE nei giorni scorsi per permettere a questa filiera di ripartire”.