NextGeo amplia linea di servizi offshore con trenching in partnership con Pharos Offshore

(Teleborsa) - Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha completato le attività di post-lay trenching nell'ambito del Bouri Gas Utilisation Project (BGUP). Questa iniziativa segna un ulteriore avanzamento nel percorso di sviluppo del Gruppo, che estende il perimetro delle soluzioni offerte ai clienti attraverso l'integrazione dei servizi di trenching, in coerenza con la strategia di crescita delineata nelle recenti comunicazioni al mercato.



Nel BGUP, le attività operative sono svolte a supporto delle operazioni di installazione guidate da Saipem , grazie al contributo di Rana Subsea e alla collaborazione, per le attività di trenching, con Pharos Offshore Group, fornitore delle tecnologie specialistiche impiegate.



"Con questa operazione confermiamo la nostra capacità garantire i più alti standard di mercato anche nel trenching, un nuovo servizio incluso nel perimetro delle soluzioni offerte da NextGeo ai propri clienti, anche attraverso la collaborazione con partner strategici - ha commentato Alessandro Buffa, CEO di RANA Subsea - Come RANA Subsea siamo particolarmente orgogliosi di contribuire, grazie alle nostre capacità ingegneristiche e operative, al rafforzamento del posizionamento del Gruppo nei progetti ad elevata complessità".

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