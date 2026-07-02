Eventi e scadenze del 2 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 02/07/2026

Appuntamenti:

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

"La finanza per l'innovazione e l'intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo" - Roma, Centro Carlo Azeglio Ciampi - Conferenza organizzata da Banca d'Italia e Banca europea per gli investimenti (BEI). Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese e dell'industria finanziaria. Interventi introduttivi di Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI e Riccardo Barbieri Hermitte, Direttore generale del Tesoro

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Banca d'Italia - Ita-coin

Insurtech Days 2026 - Le Village by CA, Milano - Evento dedicato all'innovazione assicurativa promossa da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare il punto sullo stato dell'arte della digitalizzazione del mercato assicurativo. Attesi, tra gli altri, rappresentanti di IIA, Visa, EY, Generali, Reale Mutua, Sara Assicurazioni, Toyota Assicurazioni, AXA, UniSalute, Humanitas, San Raffaele e altri player del mercato assicurativo, sanitario e tecnologico (da giovedì 02/07/2026 a venerdì 03/07/2026)

XIX Congresso Nazionale UIL - Fiera di Padova - Appuntamento che riunisce i delegati dell'organizzazione per discutere sui temi del lavoro, della contrattazione, della sicurezza e dell'intelligenza artificiale, con il filo conduttore "Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA". È prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (da giovedì 02/07/2026 a sabato 04/07/2026)

09:30 - Economia del Mare 2026 - Genova - Quinta edizione del summit de Il Sole 24 Ore, che tratta temi di geopolitica, sicurezza, tassazione ETS, innovazione e intermodalità, sui quali si confronteranno imprese, istituzioni ed esperti. Interverranno, tra gli altri, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting, Claudia Buch - Dichiarazione introduttivo della Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, Claudia Buch, in audizione alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

10:00 - CULTURA + IMPRESA DAY - Milano, MEET Digital Culture Center - Workshop di premiazione della XIII edizione del Premio CULTURA + IMPRESA. La giornata si svolgerà, al mattino con la premiazione di progetti dedicati ad arte ed impresa, e il pomeriggio ci sarà WELLBEING IN ARTS, un forum su arti e cultura per la salute e il benessere delle persone con imprese, istituzioni culturali, fondazioni e mondo della ricerca

10:00 - ANEV - 4° Summit eolico offshore - Roma, Sala Del Chiostro dell’Università "La Sapienza" - Appuntamento di riferimento per il settore eolico marino con un confronto tra Istituzioni, Imprese, Associazioni, Enti regolatori, operatori del settore e stakeholder nazionali e internazionali sulle prospettive di sviluppo dell'eolico offshore in Italia, dedicato al tema "Dalla pianificazione all'autorizzazione: percorsi per accelerare lo sviluppo dell'eolico offshore e il suo contributo alla decarbonizzazione del sistema elettrico italiano"

10:30 - Assemblea ANIA 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - All'evento parteciperanno rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo finanziario, assicurativo e accademico e verrà fatto il punto sull'andamento del mercato, sulle attività associative e sulle prossime sfide per il settore alla luce dell'attuale contesto socioeconomico del Paese. Interverranno, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini e Adolfo Urso, e Giovanni Liverani (Presidente dell'ANIA)

10:30 - Forum Federmanager 2026 "Connessi per crescere" - Auditorium Antonianum di Roma - Evento dal titolo "Connessi per crescere. Un impegno comune per un'Italia coesa e competitiva" per valorizzare la managerialità come motore di crescita, innovazione e coesione sociale, con confronto tra istituzioni, industria e management. Interventi mattutini di leader istituzionali e politici (Quercioli, De Bortoli, Urso, Pichetto Fratin, Calderone e Fitto). Pomeriggio: panel su "La sostenibilità del welfare pubblico" introdotto da Valeria Vittimberga e tavola rotonda parlamentare

11:00 - Garante privacy - Relazione annuale 2025 - Camera dei Deputati - L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel 2025, il bilancio dell'attività 2025 e le sfide future. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori. Saluto del questore della Camera, Paolo Trancassini

15:00 - SACE - Presentazione Rapporto Export 2026 - Roma, Palazzo Wedekind - Presentazione del Rapporto Export di SACE, alla sua XIX edizione "L'Italia alla sfida dell'export". L'evento sarà un importante momento di confronto tra Istituzioni, aziende e attori del Sistema Paese sulle sfide e le opportunità del Made in Italy nel mondo. Interverranno, tra gli altri, i ministri Giorgetti, Tajani e Urso, i Presidenti di SACE, Ansaldo Nucleare e ICE, gli AD di Marcegaglia Holding, SACE e SIMEST

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato

16:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà, alla Fiera di Padova, al XIX Congresso della UIL

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Archivio Storico - Cerimonia in occasione del 30° anniversario dell'inaugurazione dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

18:30 - Ambasciata USA - Independence Day 2026 - Roma, Villa Taverna - Tradizionale ricevimento organizzato dall'Ambasciata degli Stati Uniti per celebrare l'Independence Day, al quale partecipano ministri, parlamentari, diplomatici e uomini d'affari. Tra i presenti, oltre all'ambasciatore americano in Italia, ci saranno i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Guido Crosetto

Aziende:

Sostravel.Com - CDA: Preconsuntivo Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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