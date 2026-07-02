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/ USA, Tasso disoccupazione in giugno
USA, Tasso disoccupazione in giugno
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02 luglio 2026 - 15.05
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Tasso disoccupazione in giugno pari a +4,2%
, in calo rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +4,3%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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