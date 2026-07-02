Milano 15:03
52.544 +1,82%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 15:03
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USA, Tasso disoccupazione in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Tasso disoccupazione in giugno
USA, Tasso disoccupazione in giugno pari a +4,2%, in calo rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +4,3%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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