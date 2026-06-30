Milano 12:28
51.674 +1,00%
Nasdaq 29-giu
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Dow Jones 29-giu
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Germania, Tasso disoccupazione in giugno

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Germania, Tasso disoccupazione in giugno
Germania, Tasso disoccupazione in giugno pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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