Wizz Air, passeggeri balzano del 27% a 7,48 milioni a giugno

(Teleborsa) - Wizz Air , compagnia low cost ungherese, ha trasportato 7,48 milioni di passeggeri a giugno 2026, con un incremento del 27,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con una capacità aumentata del 27,5% su base annua, raggiungendo 8,14 milioni di posti, il tasso di occupazione dei posti è sceso di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 91,9%.



Nel corso del mese, Wizz Air ha raggiunto un importante traguardo, operando per la prima volta 1.200 voli giornalieri, mantenendo al contempo un elevato tasso di completamento e puntualità.

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