Air France-KLM emette obbligazioni senior per 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Air France-KLM ha collocato oggi con successo obbligazioni senior non garantite per 500 milioni di euro nell'ambito del suo programma Euro Medium Term Note (EMTN).



I bond - si legge in un comunicato - hanno una scadenza di 5 anni e prevedono una cedola annua fissa del 4,25% (con un rendimento del 4,318%).



Questa operazione supporta ulteriormente l'ottimizzazione del bilancio di Air France-KLM, semplificando la struttura del capitale, riducendo i costi di finanziamento e aumentando la quota di debito senior nella struttura del capitale.

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