Airbus punta a 900 consegne nel 2026, sostenuta dai dati di giugno
Obiettivo informale, stima ufficiale resta a 870
(Teleborsa) - Dopo i buoni risultati raggiunti a giugno, ora il costruttore francese di aeromobili punta in alto.
Airbus, infatti, secondo quanto riferito da fonti del settore, si sarebbe prefissata un obiettivo interno di 900 consegne quest'anno, mantenendo però invariata la previsione ufficiale di 870 consegne per l'intero anno.
A giugno l'azienda ha consegnato 89 aerei. Un numero che riflette il continuo aumento delle consegne, dovuto al recupero dei ritardi nelle consegne alla Cina e al parziale allentamento delle interruzioni nella fornitura di motori.
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