Airbus punta a 900 consegne nel 2026, sostenuta dai dati di giugno

Obiettivo informale, stima ufficiale resta a 870

(Teleborsa) - Dopo i buoni risultati raggiunti a giugno, ora il costruttore francese di aeromobili punta in alto.



Airbus , infatti, secondo quanto riferito da fonti del settore, si sarebbe prefissata un obiettivo interno di 900 consegne quest'anno, mantenendo però invariata la previsione ufficiale di 870 consegne per l'intero anno.



A giugno l'azienda ha consegnato 89 aerei. Un numero che riflette il continuo aumento delle consegne, dovuto al recupero dei ritardi nelle consegne alla Cina e al parziale allentamento delle interruzioni nella fornitura di motori.

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