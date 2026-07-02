Ryanair, giugno da record con 21,2 milioni di passeggeri (+7%)

(Teleborsa) - Ryanair , compagnia aerea low-cost irlandese, ha trasportato 21,2 milioni di passeggeri a giugno 2026, in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2025 (quando i passeggeri erano stati 19,9 milioni), con un load factor del 95%, invariato rispetto a giugno 2025.



La società guidata da Michael O'Leary ha operato oltre 116.800 voli a giugno 2026.



Nei 12 mesi a giugno 2026, la compagnia aerea ha trasportato 211,8 milioni di passeggeri, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor del 94%, invariato.

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