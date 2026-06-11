Wizz Air, utile operativo cala meno delle attese nonostante aumento costi e cancellazione rotte

(Teleborsa) - Wizz Air , compagnia low cost ungherese, ha chiuso l'esercizio al 31 marzo 2026 con un utile netto di 1,3 milioni di euro (vs utile netto di 213,9 milioni di euro nel 2025), con un EBITDA in crescita a 1.318,3 milioni di euro rispetto ai 1.134,3 milioni di euro, nonostante una serie di significative difficoltà una tantum, tra cui la cancellazione forzata dei voli per Tel Aviv e altre rotte in Medio Oriente durante il periodo di punta estivo del 2025, nonché la cancellazione dei voli per il Medio Oriente e Cipro nel marzo 2026. Sebbene il conflitto in Iran nel marzo 2026 avesse il rischio di incidere negativamente sugli utili per circa 50 milioni di euro, tale impatto è stato in gran parte mitigato dalle coperture sul carburante stipulate prima del conflitto, si legge nella nota sui conti.



I ricavi totali sono aumentati dell'8% a 5.691,4 milioni di euro, con una capacità di posti a sedere in crescita del 10,5% a 76,9 milioni di posti e un numero record di passeggeri pari a 69,7 milioni (vs 63,4 milioni l'anno prima). Le spese totali per il carburante sono diminuite dell'1,9% a 1.764 milioni di euro. Le spese operative totali sono aumentate dell'8,9% a 5.551,7 milioni di euro, con conseguente riduzione dell'utile operativo a 139,7 milioni di euro (-16,6%), comunque superiore alle aspettative degli analisti di 88,51 milioni di euro (secondo dati LSEG).



"Le azioni intraprese durante il 2026 hanno ulteriormente rafforzato la nostra resilienza e le fondamenta della nostra attività - ha commentato il CEO Ozsef Varadi - Con una strategia chiara, un modello operativo altamente efficiente, una flotta giovane e una solida situazione finanziaria, siamo ben posizionati per realizzare una crescita sostenibile e creare valore nel lungo termine".



"Mentre ci avviamo verso il prossimo esercizio finanziario, le nostre priorità sono chiare - ha aggiunto - Continueremo a concentrarci sui nostri mercati principali e a ripristinare la piena operatività della flotta. L'obiettivo è ottimizzare l'utilizzo dei motori man mano che la loro disponibilità migliora, mantenere la disciplina nella crescita della capacità e nel controllo dei costi, e migliorare ulteriormente l'affidabilità e la qualità delle nostre operazioni. Nell'anno fiscale 2027, continueremo a investire nella nostra flotta, nel nostro personale e nelle nostre capacità commerciali per supportare la crescita a lungo termine di Wizz Air".



La compagnia aerea non fornisce previsioni per l'anno fiscale 2027 in questo periodo dell'anno, data la scarsa visibilità sulle stagioni commerciali, l'incertezza legata al conflitto in corso in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz.

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