Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Ribasso per il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con una flessione dello 0,89%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 162,077. Primo supporto a 160,631. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 160,149.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)