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Borsa: Milano avanza dello 0,46% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 52.667,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,46% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,46%, con 52.667,08 punti alle 13:00.
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