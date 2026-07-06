Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:27
29.805 +1,62%
Dow Jones 21:27
53.001 +0,19%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,27%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.959,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,27%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,27% e chiude a 52.959,14 punti.
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