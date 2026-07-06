Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:26
29.804 +1,62%
Dow Jones 21:26
52.995 +0,18%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Borsa: Milano avanza dello 0,50% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 53.083,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,50% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,50%, con 53.083,54 punti alle 10:30.
Condividi
```